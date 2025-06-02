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"Серьезная пощечина РФ". Малюк раскрыл детали и результаты спецоперации Паутина

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Выбито более трети арсенала стратавиации России

"Серьезная пощечина РФ". Малюк раскрыл детали и результаты спецоперации Паутина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Служба безопасности Украины поразила 41 российский самолет стратегической авиации на четырех военных аэродромах в тылу РФ. Об этом сообщил глава спецслужбы Василий Малюк.

"В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую перед нами поставил Президент Украины Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности.

В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

По словам Василия Малюка, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

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Напомним, целью операции были пять аэродромов на территории России: Оленья в Мурманской области, аэродром Белая - в Иркутской, Дягилево - в Рязанской, Ивановское - в Ивановской и Украинка - в Амурской.

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Источник:
СБУ
Опубликовал: Александр Бураков

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