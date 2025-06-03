Любенович может вернуться в УПЛ, разгромная победа молодежки, Эпицентр будет играть в Тернополе. Главные новости за 2 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 июня

Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко станет игроком "Металлиста 1925". Об этом сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

Контракт футболиста с полтавчанами истекает 30 июня 2025 года, поэтому переход состоится на правах свободного агента. По информации источника, харьковчане проявляли интерес к 21-летнему вратарю еще зимой, но до официального предложения дело не дошло.



"Кривбасс" определился с новым главным тренером, которым станет Патрик ван Леувен, сообщает ТаТоТаке. По данным источника, официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни. Также отмечается, что весь тренерский штаб ван Леувена, с которым он работал в харьковском клубе, вместе с ним перейдет в "Кривбасс". Это Давид Ори, Валерий Блохин, Дмитрий Кабачок и тренер вратарей Деннис Гентенар.



Вингер "Зари" Денис Антюх продолжит карьеру в "Металлисте 1925". Как сообщает журналист Игорь Цыганик, харьковский клуб уже согласовал переход игрока.

Отметим, что согласно Transfermarkt, контракт игрока с "Зарей" был рассчитан до лета 2025 года, то есть он перешел в харьковский клуб на правах свободного агента.

Молодежная сборная Украины U-21 разгромила "Мурсию" U-21 в контрольном поединке. Матч проходил в закрытом режиме и завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Уная Мельгосы. Отличились Назар Волошин, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник и Владислав Великан. 6 июня Украина проведет еще один спарринг. Соперником "сине-желтых" станут ровесники из национальной команды Испании.

Чемпион Первой лиги "Эпицентр" начнет сезон УПЛ-2025/26 в Тернополе.

Подопечные Сергея Нагорняка временно будут проводить свои домашние матчи на "Центральном городском стадионе", сообщает журналист Владимир Зверов в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital. В это время на стадионе "Эпицентра" в Каменце-Подольском будет проводиться реконструкция - в частности, планируется установка световых башен.



Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, кто может заменить Руслана Ротаня на посту главного тренера "Александрии".

"Если говорить о кандидатурах тренеров, то, насколько мне известно, кандидатом №1 является Сергей Шищенко. Но здесь есть нюанс, потому что у него действующий контракт с «Оболонью» - если я правильно помню, контракт еще на 2 года. Очевидно, речь пойдет о необходимости выплачивать компенсацию, - отметил Вацко".



Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак вскоре покинет киевскую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

На замену Перваку в клубе рассматривают две кандидатуры - Владимир Шаран и Леонид Кучук. Также источник сообщает, что такое решение было принято ранее, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.

Сербский тренер Желько Любенович, который руководил в УПЛ "Минаем" в сезоне 2023/24, может вернуться в украинскую "элиту". По эксклюзивной информации UA-Футбол, бывший наставник закарпатцев остается в шорт-листе "Зари". Чтобы Любенович возглавил луганскую команду, должен произойти один отказ. Речь идет о Викторе Скрипнике.

Мадридский "Атлетико" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба. На официальном сайте "матрасников" говорится о том, что Антуан Гризманн подписал новое соглашение до конца июня 2027 года после того, как предыдущий контракт 34-летнего француза с "Атлетико" заканчивался летом 2026 года. Заметим, что на счету Гризманна 197 голов в 442 матчах.



"Карпаты" подписали еще двух игроков "Руха". Как сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык, отношения с "зелено-белыми" оформили полузащитники Евгений Пастух и Марко Сапуга. Официально о подписании клуб должен объявить в ближайшее время.

ФК "Кудровка", который по итогам сезона повысился в классе, может проводить домашние матчи УПЛ в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

"Кудровка" собирается играть в Запорожье. Слышал, что они хотят заявлять основным стадионом в УПЛ "Славутич Арену", - сказал Цыганык.