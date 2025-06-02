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Зеленский - об операции Паутина: Это то, что подтолкнет Россию к дипломатии

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Зеленский - об операции Паутина: Это то, что подтолкнет Россию к дипломатии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Задание потерь российским захватчикам и снижение их вооруженного потенциала должно повлиять на ход переговоров о прекращении войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это особый момент. С одной стороны, Россия начала ее летнее наступление, но, с другой - она вынуждена участвовать в дипломатии. И это одновременно как вызов, так и реальная возможность для всех нас. Это шанс попытаться закончить эту войну.

У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция «Паутина» вчера это доказала. Россия должна осознать, что это значит нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии.

Спросите ваши разведки - что Россия планирует этим летом в Беларуси? Если они достаточно смелые, чтобы оттуда готовить атаки, тогда нам надо больше силы вместе".

Также Зеленский отметил, что Украина способна покрыть до 40% потребности в оружии благодаря собственному производству, но, это нужно стабильное финансирование.

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Источник:
Офіс Президента України
Опубликовал: Александр Бураков

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