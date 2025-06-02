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Зеленский рассказал, какие вопросы Украина хочет обсудить на переговорах в Стамбуле

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Зеленский рассказал, какие вопросы Украина хочет обсудить на переговорах в Стамбуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Зеленский поделился ожиданиями от предстоящей встречи делегаций Украины и России в Стамбуле.

"Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения".

По словам главы государства, для Украины важными вопросами являются: безусловное прекращение огня, гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей, а также - вопрос "гражданских заключенных и журналистов, политических заключенных".

Около 14:45 по киевскому времени в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции.

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Источник:
LRT
Опубликовал: Александр Бураков

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