В Стамбуле начались переговоры между делегациями Украины и РФ

Сегодня, 2 июня 2025 года, в Стамбуле начинается второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

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Как отмечается, переговоры начались ориентировочно в 15:00 по Киеву.

В администрации Эрдогана выразили надежду, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского.

Больше информации на эту минуту не известно.

Обновленная информация: как сообщили в МИД в 14.44, в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.

Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.