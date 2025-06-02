В Стамбуле начались переговоры между делегациями Украины и РФ
В Турции выразили надежду, что эти переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского
Сегодня, 2 июня 2025 года, в Стамбуле начинается второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.
Как отмечается, переговоры начались ориентировочно в 15:00 по Киеву.
В администрации Эрдогана выразили надежду, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского.
Больше информации на эту минуту не известно.
Обновленная информация: как сообщили в МИД в 14.44, в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.
Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
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