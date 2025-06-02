Появились первые спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов на авиабазе "Белая"

В сети появились первые спутниковые снимки, позволяющие лучше оценить потери россиян на авиабазе "Белая" в Иркутской области в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Соответствующие фото обнародовал GEOINT-консультант Крис Биггерс.

Авиабаза "Белая"

Судя по снимкам, во время операции были предположительно уничтожены четыре бомбардировщика Ту-22М3 и три Ту-95МС. Кроме того, один Ту-95МС, вероятно, был поврежден.

Напомним, что 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина". Во время нее украинские дроны атаковали стратегическую авиацию в тылу России. Кроме "Белой" под удар также попали авиабазы ​​"Оленья", "Дягилево" и "Иваново".

По информации СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная во время операции, составляет $ 7 млрд. В службе также подчеркнули, что во время "Паутины" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для операции было использовано 117 дронов и работало соответствующее количество операторов. По его словам, "офис" операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.