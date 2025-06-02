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Переговоры в Стамбуле завершились: они длились более часа

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Переговоры в Стамбуле завершились: они длились более часа

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и России. Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что переговоры велись на русском языке.

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Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время встречи украинская сторона передала россиянам список украинских детей, которых нужно вернуть.

"Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет", – добавили СМИ.

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