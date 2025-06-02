Переговоры в Стамбуле завершились: они длились более часа
Ждем первые подробности
фото из свободных источников
В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и России. Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что переговоры велись на русском языке.
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Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время встречи украинская сторона передала россиянам список украинских детей, которых нужно вернуть.
"Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет", – добавили СМИ.
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