Блохин: Золотой мяч для украинца ждать очень долго. Пока что такого на горизонте не видно
Мнение легенды
Легенда "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин порассуждал, когда этот приз снова покорится украинцу.
– Когда украинцу ждать "Золотой мяч" и есть ли на сегодняшний день у нас футболист с такими задатками?
– О! Очень долго... Пока что такого на горизонте не видно. Возможно, кто-то из молодежи, кто сейчас играет за границей, выстрелит. Знаете, если ты не играешь хорошо в клубе, как мы в свое время, когда выиграли Кубок обладателей кубков, и в сборной, которая показывает результат, то очень трудно претендовать на "Золотой мяч". Поэтому сейчас больше шансов у тех наших ребят, которые выступают за границей, а не в Украине.
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