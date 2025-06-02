Блохин: Золотой мяч для украинца ждать очень долго. Пока что такого на горизонте не видно

Легенда "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин порассуждал, когда этот приз снова покорится украинцу.

– Когда украинцу ждать "Золотой мяч" и есть ли на сегодняшний день у нас футболист с такими задатками?

– О! Очень долго... Пока что такого на горизонте не видно. Возможно, кто-то из молодежи, кто сейчас играет за границей, выстрелит. Знаете, если ты не играешь хорошо в клубе, как мы в свое время, когда выиграли Кубок обладателей кубков, и в сборной, которая показывает результат, то очень трудно претендовать на "Золотой мяч". Поэтому сейчас больше шансов у тех наших ребят, которые выступают за границей, а не в Украине.