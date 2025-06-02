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"Война должна закончиться", - у Трампа впервые прокомментировали удар по аэродромах РФ

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"Война должна закончиться", - у Трампа впервые прокомментировали удар по аэродромах РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты впервые прокомментировали уничтожение российской стратегической авиации в рамках операции "Паутина", которую реализовала Служба безопасности Украины 1 июня.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует Sky News.

"Реакция Трампа такова, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибло слишком много людей", - ответила она на вопрос журналистов о реакции Трампа.

"Президент [Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частным образом", - добавила Левитт.

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

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