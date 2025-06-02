Блохин: Сидели за столом с представителями Реала - они предлагали за меня 4.5 млн долларов

Легенда "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин рассказал, почему не случился его переход в "Реал".

— Обязательно ли украинцам играть за рубежом, чтобы их признали на международном уровне?

— Сейчас, выехав за границу, ты можешь развиваться. Там другой мир, другая система подготовки. Однако здесь, как говорится, важно попасть в свою команду. Многие сейчас стремятся попасть в Англию, но там очень сложно играть.

— Если бы у вас была возможность, будучи молодым игроком, поехать за границу, какую страну выбрали бы?

— Я бы поехал в Испанию.

— Считаете, что в Испании вы бы заиграли?

— Как по мне, испанский футбол мне больше подходил. Думаю, что и в Италии я бы смог бы заиграть, возможно, в Германии.

— Соответствует ли действительности, что мадридский "Реал" хотел вас купить?

— В 1982 году мы находились в горной местности под Барселоной. Именно туда приехали посланники "Реала". Сидели за столом — я, человек из спорткомитета СССР, переводчик и представители "Реала". Вели разговор о возможном переходе в испанский клуб.

Мне уже было 30 лет, и они давали за меня четыре с половиной миллиона долларов (примерно сопоставимая сумма с мировым трансферным рекордом — "Барселона" за стоимость в диапазоне плюс-минус 1−1,5 млн. покупала и через два года продавала Марадону, — прим. ред.) Сколько лично мне [планировалось выделить] — не знаю, потому что дело до этого не дошло.

— Ходили слухи, что вами интересовался "Ливерпуль" и намеревался купить?

— Нет, это неправда. То, что я знаю — после игры с "Баварией" меня хотел купить этот клуб. А еще в 1973 году, когда мы играли в Одессе с "Реалом" в одной четвертой финала Кубка чемпионов, появилось желание мадридцев меня приобрести.

— А "Сент-Этьен"?

— О таком не слышал.

— Скажите, что вы чувствовали в момент, когда получили "Золотой мяч"?

— Я получил этот приз в Киеве перед матчем с Баварией, его вручил мне президент УЕФА Артемио Франки. Если бы награждение происходило при других обстоятельствах, то, бесспорно, была бы другая атмосфера и другие эмоции. Никаких празднований и пышных церемоний не было. Впереди нас ждал серьезный матч, и я был сосредоточен именно на нем. Но для меня это была большая радость.

— Как вы узнали, что вас признали лучшим игроком Европы?

— Эту новость мне сообщили журналисты, если не ошибаюсь 27 декабря 1975 года.