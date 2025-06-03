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Фанаты Левого Берега во втором матче с Металлистом 1925 также оскорбляли соперника

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"У кого стадион, у того и правда"

Фанаты Левого Берега во втором матче с Металлистом 1925 также оскорбляли соперника

Фото - ФК Лівий Берег

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"Металлист 1925" отправил "Левый Берег" в Первую лигу по итогам двух матчей переходного плей-офф. В обеих встречах были забиты только по одному мячу, но болельщики команд своим поведением компенсировали низкую результативность игроков.

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Как известно, фанаты харьковского клуба выкрикивали оскорбления в сторону хозяев, но поклонники "аистов" также позволяли себе говорить лишнее. По одной из версий зрителей, именно болельщики "Левого Берега" начали себя так вести во время ответного матча.

Однако фанаты команды из пригорода Киева утверждают, что группа поддержки соперника спровоцировала их на такое отношение после первой встречи. Тогда поклонники "Металлиста 1925" кричали "Хартик заколет вашего аиста!".

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
Футбольний Сектор
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
03.06.2025 в 07:17
Ну і що далі, одні і другі ображали, це для нас дуже чудова новина.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.06.2025 в 07:17
Ну і що далі, одні і другі ображали, це для нас дуже чудова новина.
Ответить
0
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