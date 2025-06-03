Фанаты Левого Берега во втором матче с Металлистом 1925 также оскорбляли соперника
"У кого стадион, у того и правда"
Фото - ФК Лівий Берег
"Металлист 1925" отправил "Левый Берег" в Первую лигу по итогам двух матчей переходного плей-офф. В обеих встречах были забиты только по одному мячу, но болельщики команд своим поведением компенсировали низкую результативность игроков.
Как известно, фанаты харьковского клуба выкрикивали оскорбления в сторону хозяев, но поклонники "аистов" также позволяли себе говорить лишнее. По одной из версий зрителей, именно болельщики "Левого Берега" начали себя так вести во время ответного матча.
Однако фанаты команды из пригорода Киева утверждают, что группа поддержки соперника спровоцировала их на такое отношение после первой встречи. Тогда поклонники "Металлиста 1925" кричали "Хартик заколет вашего аиста!".
Популярное сейчас
- Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Ротань хочет подписать в Полесье двух игроков, с которыми он работал в Александрии
- Переписали историю. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Комментарии 1