Потери РФ в войне против Украины перевалили за 990 тысяч человек - Генштаб

Потери российской армии в Украине достигли 990,8 тысяч военных. За последние сутки они потеряли 1100 человек, 1 средство ПВО и 12 самолетов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину противник ориентировочно потерял: