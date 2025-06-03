Потери РФ в войне против Украины перевалили за 990 тысяч человек - Генштаб
Акцент на авиации
Генштаб ВСУ
Потери российской армии в Украине достигли 990,8 тысяч военных. За последние сутки они потеряли 1100 человек, 1 средство ПВО и 12 самолетов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину противник ориентировочно потерял:
- личного состава - около 990 800 (+1100) человек,
- танков - 10 881 (+7),
- боевых бронированных машин - 22 671 (+8),
- артиллерийских систем - 28 623 (+48),
- РСЗО - 1 402 (+1),
- средств ПВО - 1 176 (+1),
- самолетов - 384 (+12),
- вертолетов - 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 38 748 (+126),
- крылатых ракет - 3 271 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0),
- подводных лодок - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 607 (+145),
- специальной техники - 3 905 (+0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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