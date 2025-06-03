"Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
Явное недовольство
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского о прекращении огня на два-три дня, чтобы забрать погибших с поля боя.
"В принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых.
Военные на поле боя очень часто обмениваются к сожалению убитыми телами своих армий. Это происходит. И все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет.
Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских к прекращению огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо", - отметил глава государства.
По итогам встречи 16 мая стороны смогли достичь договоренности об
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