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"Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России

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Явное недовольство

"Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского о прекращении огня на два-три дня, чтобы забрать погибших с поля боя.

"В принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых.

Военные на поле боя очень часто обмениваются к сожалению убитыми телами своих армий. Это происходит. И все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет.

Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских к прекращению огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо", - отметил глава государства.

По итогам встречи 16 мая стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных. Также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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