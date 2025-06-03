Сбито 60 дронов. В Воздушных Силах рассказали о ночной атаке на Украину

В ночь на 3 июня Россия запустила 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесская область и Донецкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



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Противовоздушной обороной обезврежено 75 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.