"Зверски ударили". Зеленский показал последствия ужасного обстрела Сум
Есть погибшие и много раненых
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Сум.
"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.
Известно о как минимум одном снаряде РСЗО, который не разорвался. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.
Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты", - написал глава государства в Telegram.
Известно, что в результате атаки погибли три человека, еще около 20 получили ранения.
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