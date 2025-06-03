"Зверски ударили". Зеленский показал последствия ужасного обстрела Сум

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Сум.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.

Известно о как минимум одном снаряде РСЗО, который не разорвался. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.

Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты", - написал глава государства в Telegram.