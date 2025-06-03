Делегация Украины прибыла на переговоры в США. Какова цель?
Много чего предстоит обсудить
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Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко прибыла в столицу США Вашингтон.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который тоже входит в состав делегации вместе с представителями Министерства обороны и ОП.
"Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали.
А еще - о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей и поддержку этого процесса.
Также обсудим пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви.
Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа.
Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - написал Ермак в Telegram.
Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе украинская делегация в США будет обсуждать проект соглашения об обороне и о свободной торговле.
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