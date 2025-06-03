Определились призеры ветеранского чемпионата Украины 55+

В Киеве завершился финальный этап Чемпионата Украины по футболу среди ветеранов 55+, посвященный памяти Владимира Лозинского. Турнир, который ежегодно проводит Ассоциация ветеранов футбола Украины при поддержке Благотворительного фонда "Семьи Собуцких" и ООО "Агробизнес", собрал 22 команды из 13 регионов страны.

В финальном этапе, который проходил на стадионе КНУ имени Тараса Шевченко, выступили шесть сильнейших команд, прошедших зональные отборы. За трофей боролись: "Абориген" (Луцк), "Пирятин-Полтавщина", "Ришелье" (Одесса), "Спартак-ветеран" (Полтава), Сборная Лиги ветеранов Львовщины и "Динамо Family" (Киев).

Настоящим украшением чемпионата стал драматичный финал между луцким "Аборигеном" и одесским "Ришелье". Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти более хладнокровными оказались одесситы – 3:2. Таким образом, "Ришелье" празднует золотой дебют в категории 55+! Серебряные медали – у "Аборигена", а бронза – у "Динамо Family", которая в матче за 3-е место разгромила сборную из Львова 4:0.

Отдельно стоит отметить выступление известных игроков прошлого – за "Ришелье" играли Валентин Полтавец и Эдуард Цихмейструк, за "Динамо Family" – Анатолий Бессмертный. Собственно, Полтавец стал лучшим игроком турнира и лидером среди бомбардиров, а Бессмертный получил награду "Железный защитник" имени Лозинского.

Во время торжественной церемонии награждения командам вручили кубки, медали и индивидуальные награды. Среди почетных гостей были футбольные легенды Андрей Биба и Александр Заваров, а также жена Владимира Лозинского – Елена, которая в этот день праздновала День рождения.

Приз зрительских симпатий получил ветеран АТО Александр Иванишин (Сборная ЛВЛ), "За верность футболу" – Заза Мания ("Пирятин-Полтавщина"), а звание лучшего тренера – Петр Чилиби ("Ришелье"). Награду за честную игру "Капитан уважения" вручили Михаилу Сомику из "Аборигена".

"Два проведенных в Киеве дня зарядили нас энергией на несколько месяцев, – признался в обращении к участникам Петр Чилиби. – Благодаря усилиям Олега Собуцкого, все команды соревновались на прекрасном стадионе, жили в хороших условиях и даже все вместе посмотрели финал Лиги чемпионов. Это хорошо, что сейчас ветеранский футбол находится в надежных руках, а количество команд-участниц, несмотря на войну, с каждым годом только растет. Я очень доволен выступлениями "Ришелье", после длительного перерыва мы снова с золотыми наградами. По моим подсчетам, это наше 31-е чемпионство в чемпионате Украины в различных категориях, начиная с 1997 года".

На вторую половину 2025 года в планах Ассоциации ветеранов футбола Украины проведение ветеранских чемпионатов в категориях 35+, 45+ и 60+ лет.

Фото - пресс-служба АВФУ