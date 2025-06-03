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Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост

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Случилось это ранним утром

Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост

СБУ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

"Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!

Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - сказал Малюк.

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