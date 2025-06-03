Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост

Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

"Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!

Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.