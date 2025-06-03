Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2025 U-17
Поединки пройдут с 4 по 10 июня в Черногории
ФК "Металлист 1925"
Два украинских арбитра будут работать на матчах второго отборочного этапа юношеского Евро-2025 (U-17) в группе В3, которые состоятся с 4 по 10 июня в Черногории.
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Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой УЕФА.
4 июня в поединке Эстония — Черногория Валентин Куцев будет выполнять обязанности помощника на линии норвежца Мариуса Хансена Гротта, а Клим Заброда будет работать в качестве четвертого судьи.
10 июня в игре Черногория — Латвия Заброда выступит главным рефери, а Куцев — одним из лайнсменов.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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