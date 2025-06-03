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Песков заявил, что Россия готова к "некоторым компромиссам" в переговорах с Украиной

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В то же время, не уточняется, на какие именно "компромиссы" готова пойти Москва

Песков заявил, что Россия готова к "некоторым компромиссам" в переговорах с Украиной

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может рассмотреть "некоторые компромиссы" в рамках своего меморандума о прекращении войны против Украины.

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Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

По словам Пескова, документ предусматривает вывод украинских войск с временно оккупированных территорий, демобилизацию украинской армии и введение нейтрального статуса для Украины.

Представитель Кремля назвал этот меморандум "нацеленным на избавление от причин конфликта" и обеспечение "устойчивого урегулирования". В то же время, не уточняется, на какие именно "компромиссы" готова пойти Москва.

Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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