Избили и насильно привезли в ТЦК: ГБР объявило подозрение трем военным за принудительную мобилизацию
Двух подозреваемых суд отправил под ночной домашний арест
dbr.gov.ua
Работники ГБР сообщили о подозрении офицеру и двум военным Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровенской области из-за факта принудительной мобилизации военнообязанного мужчины.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
21 февраля во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затянули в служебный автомобиль.
В момент инцидента потерпевший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.
Под физическим давлением он сообщил свои анкетные данные, мужчину насильно доставили в ТЦК. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе в мирное время. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровненской области.
По результатам досудебного расследования офицеру и двум военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий, совершенном группой лиц без предварительного сговора; двое из них также в пытках, совершенных группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.
По данным СМИ, двух подозреваемых суд отправил под ночной домашний арест, а третий сейчас находится на лечении в медучреждении, поэтому ходатайство о мере пресечения еще не подавалось.
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