Блохин: За украинским футболом практически не слежу, уровень чемпионата уже не тот

Легенда "Динамо" и украинского футбола, обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин рассказал, чем он сейчас занимается.

– Олег Владимирович, как ваши дела?

– Да ничего, в общем, все вроде бы нормально, если бы не общая беда всех украинцев – война.

– Чем занимаетесь сейчас?

– Посвящаю время детям, здоровью и семье.

– Часто ли сейчас следите за футболом – украинским и европейским?

– За украинским футболом практически не слежу. Посмотрел последние игры между "Динамо" и "Шахтером". Простите, но, честно говоря, они мне не понравились. Сейчас уровень чемпионата, конечно, уже не тот, что был раньше, однако нужно учитывать, что идет война и в стране установлено военное положение. С такой игрой, которую демонстрируют некоторые команды, я вообще не понимаю, зачем они выходят в Премьер-лигу.

Что касается европейского футбола – я его смотрю с удовольствием.

– Чемпионат какой европейской страны вам импонирует больше всего?

– Я смотрю чемпионаты всех ведущих европейских стран – Италии, Германии, Англии… Ну и, конечно, матчи еврокубков.

– Какой клуб в Европе, по вашему мнению, сегодня демонстрирует интереснейший футбол?

– Мне очень нравится, как сейчас играет "Барселона". Люди действительно играют в футбол по принципу "мы забьем столько, сколько захотим, а вы – сколько сможете". Такой футбол очень интересно смотрит. "Ливерпуль" произвел впечатление, особенно в начале сезона. Учитывая их игру, они должны были быть как минимум в полуфинале Лиги чемпионов.