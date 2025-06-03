Блохин: За украинским футболом практически не слежу, уровень чемпионата уже не тот
Мнение легенды украинского футбола
Легенда "Динамо" и украинского футбола, обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин рассказал, чем он сейчас занимается.
– Олег Владимирович, как ваши дела?
– Да ничего, в общем, все вроде бы нормально, если бы не общая беда всех украинцев – война.
– Чем занимаетесь сейчас?
– Посвящаю время детям, здоровью и семье.
– Часто ли сейчас следите за футболом – украинским и европейским?
– За украинским футболом практически не слежу. Посмотрел последние игры между "Динамо" и "Шахтером". Простите, но, честно говоря, они мне не понравились. Сейчас уровень чемпионата, конечно, уже не тот, что был раньше, однако нужно учитывать, что идет война и в стране установлено военное положение. С такой игрой, которую демонстрируют некоторые команды, я вообще не понимаю, зачем они выходят в Премьер-лигу.
Что касается европейского футбола – я его смотрю с удовольствием.
– Чемпионат какой европейской страны вам импонирует больше всего?
– Я смотрю чемпионаты всех ведущих европейских стран – Италии, Германии, Англии… Ну и, конечно, матчи еврокубков.
– Какой клуб в Европе, по вашему мнению, сегодня демонстрирует интереснейший футбол?
– Мне очень нравится, как сейчас играет "Барселона". Люди действительно играют в футбол по принципу "мы забьем столько, сколько захотим, а вы – сколько сможете". Такой футбол очень интересно смотрит. "Ливерпуль" произвел впечатление, особенно в начале сезона. Учитывая их игру, они должны были быть как минимум в полуфинале Лиги чемпионов.
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