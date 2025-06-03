Мадяр возглавил Силы беспилотных систем ВСУ
Зеленский подписал соответствующий указ
Мадяр
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем.
Об этом говорится в соответствующем указе главы украинского государства.
"Назначить Бровди Роберта Иосифовича командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.
При этом другим указом глава украинского государства уволил Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем.
В свою очередь глава Минобороны Рустем Умеров уточнил, что Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Восток".
Его задача - модернизировать командование, внедряя новые подходы и изменения.
Роберт Бровди, позывной "Мадяр", - офицер Вооруженных сил Украины, командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра". Родом из Закарпатья, до начала полномасштабной войны занимался бизнесом.
С 2022 года активно участвует в боевых действиях на восточном направлении, специализируясь на применении беспилотников для разведки и нанесения ударов.
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Его подразделение известно широким использованием дронов в зоне боевых действий, в том числе для выявления и уничтожения целей в тылу противника.
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