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Мадяр возглавил Силы беспилотных систем ВСУ

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Зеленский подписал соответствующий указ

Мадяр возглавил Силы беспилотных систем ВСУ

Мадяр

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем.

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Об этом говорится в соответствующем указе главы украинского государства.

"Назначить Бровди Роберта Иосифовича командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.

При этом другим указом глава украинского государства уволил Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем.

В свою очередь глава Минобороны Рустем Умеров уточнил, что Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Восток".

Его задача - модернизировать командование, внедряя новые подходы и изменения.

Роберт Бровди, позывной "Мадяр", - офицер Вооруженных сил Украины, командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра". Родом из Закарпатья, до начала полномасштабной войны занимался бизнесом.

С 2022 года активно участвует в боевых действиях на восточном направлении, специализируясь на применении беспилотников для разведки и нанесения ударов.

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Его подразделение известно широким использованием дронов в зоне боевых действий, в том числе для выявления и уничтожения целей в тылу противника.

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