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Командующий Сухопутными войсками, который подал рапорт об отставке, сообщил о результате диалога с Зеленским

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Драпатый сообщил о своем решении после подачи рапорта об отставке

Командующий Сухопутными войсками, который подал рапорт об отставке, сообщил о результате диалога с Зеленским

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Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, который подал рапорт об отставке после удара по учебному полигону, где погибли и были ранены люди, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и доложил ему об обстоятельствах трагедии 1 июня.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", — написал Драпатый.

Со слов командующего стало известно, что он имел длительную беседу с президентом Зеленским.

"Доложил все, что на данный момент известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге — кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать", — написал он.

Драпатый сообщил, что объяснил главе государства причины своего решения.

"Президент выслушал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия", — добавил Драпатый.

Он подчеркнул, что необходимо менять культуру внутри армии — отношение командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину.

Впоследствии Зеленский в своем видеообращении сообщил, что Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами.

"Чтобы мог заниматься фронтом на 100%", — сказал президент.

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Источник:
tsn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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