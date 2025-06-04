Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня

Лунин хочет остаться в "Реале"

Украинский голкипер надеется остаться в "Реале" и уже уведомил об этом руководство мадридского клуба. Андрей проигрывает конкуренцию Куртуа, но получает шансы в кубковых матчах и когда бельгиец травмируется. Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего Лунина заинтересованы "Галатасарай", "Милан" и "Астон Вилла".



УПЛ назвала лучших игрока и тренера мая

Лучшим игроком мая признали полузащитника "Карпат" Амвросия Чачуа, отличившегося тремя голами в четырех матчах УПЛ в мае. Среди тренеров победил Руслан Ротань, достигший с "Александрией" исторического 2-го места в турнирной таблице Чемпионата УПЛ.

Илья Забарный близок к переходу в "ПСЖ"

Об этом сообщает французский журналист Фабрис Хокинс. По данным источника, спортивный директор французского клуба Луис Кампос посетил в понедельник Борнмут, где провел переговоры с английским клубом и самим игроком. Забарный согласен на переход, а "ПСЖ" хочет поскорее решить вопрос с "Борнмутом", чтобы оформить трансфер.

"Ворскла" может прекратить свое существование

"Ворскла" по итогам сезона вылетела из УПЛ и находится в серьезном финансовом кризисе, потому может прекратить свое существование. В клубе задумываются о варианте временного прекращения своего статуса профессионального клуба, с восстановлением когда проблемы будут решены. Улучшить ситуацию может массовая распродажа футболистов, которая может пополнить бюджет клуба и продлить его существование.

Индзаги покинул "Интер"

"Интер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Симоне Индзаги. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Под руководством Симоне "Интер" завоевал чемпионский титул Серии А, дважды выиграл Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Итальянец не долго останется без работы и уже согласовал контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль".

Шищенко может перейти в "Буковину"

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко, на которого претендовали несколько украинских клубов, сделал свой выбор. На Шищенко также претендовала "Александрия", которая ищет замену Ротаню, но специалист выбрал "Буковину", которая будет играть в Первой лиге.

Матча за Суперкубок Украины снова не будет

В этом году команды решили не проводить матч за Суперкубок Украины из-за участия обоих его потенциальных участников в ранних стадиях еврокубков. По регламенту Суперкубок должны разыграть чемпион Украины - "Динамо" и обладатель кубка - "Шахтер". Последний раз трофей разыгрывался в сентябре 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0.