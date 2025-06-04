Более тысячи военных. Генштаб подытожил потери РФ за сутки в войне с Украиной
Выбито много артиллерии
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 020 своих военных, 7 бронемашин и 88 артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 991820 (+1020)
- танков - 10884 (+3)
- боевых бронированных машин - 22678 (+7)
- артиллерийских систем - 28711 (+88)
- РСЗВ - 1402 (+0)
- средства ПВО - 1176 (+0)
- самолетов - 413 (+0)
- вертолетов - 336 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38924 (+176)
- крылатые ракеты - 3271 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123)
- специальная техника - 3907 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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