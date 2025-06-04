  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более тысячи военных. Генштаб подытожил потери РФ за сутки в войне с Украиной

В тренде

Более тысячи военных. Генштаб подытожил потери РФ за сутки в войне с Украиной

Общие новости

Выбито много артиллерии

Более тысячи военных. Генштаб подытожил потери РФ за сутки в войне с Украиной

Zelenskiy Official

Новина українською

За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 020 своих военных, 7 бронемашин и 88 артсистем.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 991820 (+1020)
  • танков - 10884 (+3)
  • боевых бронированных машин - 22678 (+7)
  • артиллерийских систем - 28711 (+88)
  • РСЗВ - 1402 (+0)
  • средства ПВО - 1176 (+0)
  • самолетов - 413 (+0)
  • вертолетов - 336 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38924 (+176)
  • крылатые ракеты - 3271 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123)
  • специальная техника - 3907 (+2).
По теме
yellow-arrow
Глава Пентагона впервые в истории пропустит встречу Рамштайн по Украине - AP
yellow-arrow
Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
yellow-arrow
Президент Кудровки: Инфраструктура Реала стоит десятки миллиардов долларов, а у них база в селе
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости