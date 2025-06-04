Глава Пентагона впервые в истории пропустит встречу Рамштайн по Украине - AP

Руководитель Пентагона впервые за три года пропустит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Министр обороны Пит Гегсет, который в воскресенье вернулся с конференции по национальной безопасности в Сингапуре, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Это последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от военных усилий в Украине. И это происходит сразу после предупреждения президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции по безопасности в минувшие выходные о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их сосредоточенность на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться ценой отказа от Украины", - говорится в публикации Associated Press.