ПВО обезвредила ночью более 60 БПЛА. Сколько всего их было выпущено?
Атака от северо-востока до юга
Zelenskiy Official
В ночь на 4 июня Россия запустила 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесская область и Донетчина.
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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежен 61 беспилотник на востоке, юге и севере страны. 36 - сбиты огневыми средствами поражения, 25 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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