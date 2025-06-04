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ПВО обезвредила ночью более 60 БПЛА. Сколько всего их было выпущено?

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ПВО обезвредила ночью более 60 БПЛА. Сколько всего их было выпущено?

Zelenskiy Official

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В ночь на 4 июня Россия запустила 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесская область и Донетчина.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной обезврежен 61 беспилотник на востоке, юге и севере страны. 36 - сбиты огневыми средствами поражения, 25 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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