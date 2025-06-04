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Спецпредставитель Трампа - об операции Паутина: Она значительно увеличила риск эскалации войны

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Оценка от американского генерала-лейтенанта в отставке

Спецпредставитель Трампа - об операции Паутина: Она значительно увеличила риск эскалации войны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что удар беспилотников по российским аэродромам увеличил риск эскалации в войне.

"Вы не можете быть уверены, как отреагирует другая сторона. Это как раз то, что сделала Украина... И именно этого мы стремимся избежать. Мы бы не хотели, чтобы конфликт дошел до такого предела.

Эта операция стала серьезным ударом по имиджу России. Она продемонстрировала, что Украина не собирается сдаваться. По сути, Украина заявила: "Мы тоже способны играть по этим правилам", - сказал Келлог в эфире Fox News.

1 июня СБУ провела масштабную операцию "Паутина", во время которой дроны атаковали российские военные аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново" с самолетами А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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Источник:
Fox News
Опубликовал: Александр Бураков

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