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ГУР получила секретные данные о стратегической авиации РФ. Как это произошло?

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ГУР получила секретные данные о стратегической авиации РФ. Как это произошло?

фото из свободных источников

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Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили атаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев". Это ведущая российская компания по производству стратегической авиации.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

В результате взлома было получено более 4,4 ГБ закрытой информации, которая охватывает служебную переписку руководства компании, персональные данные сотрудников, резюме инженеров, документы о закупках, протоколы закрытых совещаний и тому подобное.

"Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно вовлечены в обслуживание российской стратегической авиации. Результат явно будет заметен как на земле, так и на небе", - высказался об операции собеседник в спецслужбе.

С 2022 года КБ "Туполев" находится под международными санкциями как компания, непосредственно причастная к войне России против Украины.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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