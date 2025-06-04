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Зеленский рассказал, сколько самолетов РФ не подлежит восстановлению после операции Паутина

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Зеленский рассказал, сколько самолетов РФ не подлежит восстановлению после операции Паутина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 41 российского самолета, пораженного во время операции "Паутина", половина не подлежит восстановлению.

"Очень важно, что Украина делает все, чтобы останавливать Россию, их авиацию, бомбардировки и потенциал. Я за 5 минут до нашей встречи наградил закрытым указом воинов СБУ за то, что они провели важную операцию на территории Российской Федерации по уничтожению 41 самолета. Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель", - сказал глава государства на пресс-конференции.

1 июня СБУ провела масштабную операцию по уничтожению российских самолетов (А-50, Ту-95 и Ту-22М3). Были атакованы аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново".

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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