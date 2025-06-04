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США пока не одобрили решения о новой военной помощи Украине, потому что Трамп "хочет завершить войну"

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Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер

США пока не одобрили решения о новой военной помощи Украине, потому что Трамп "хочет завершить войну"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты пока не определились, поставлять ли Украине оружие в будущем, поскольку президент Дональд Трамп заинтересован в завершении войны России против Украины.

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Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает "Радио Свобода".

"Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий (в Украине - ред.). Поэтому никаких решений относительно будущей помощи (Украине - ред.) еще не одобрено", - отметил Уитакер.

Также дипломат подчеркнул, что Штаты рассчитывают на лидерство ЕС по предоставлению Украине "ресурсов и политического капитала, необходимых для достижения прочного мира".

В то же время источники в дипломатических кругах НАТО сообщили изданию "Радио Свобода", что Киев сейчас получает от Вашингтона военную помощь, которую согласовали при администрации экс-президента Джо Байдена. Также продолжается обмен разведданными и обеспечивается работа систем Starlink.

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