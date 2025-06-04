В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост
С заявлением выступил Дмитрий Песков
Фото из соцсетей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что возле возведенного оккупантами Крымского моста произошел взрыв, но утверждает, что он не был поврежден.
Об этом сообщают РосСМИ.
"Ну, взрыв действительно был (возле Крымского моста - ред.), ничего не повреждено, мост работает", - заявил Песков.
Перед этим в СБУ заявили, что утром 3 июня провели уникальную спецоперацию и в третий раз нанесли удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.
По данным СБУ, в 4.44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.
В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.
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