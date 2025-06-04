  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост

В тренде

В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост

Общие новости

С заявлением выступил Дмитрий Песков

В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост

Фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что возле возведенного оккупантами Крымского моста произошел взрыв, но утверждает, что он не был поврежден.

Читайте такжеУникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост

Об этом сообщают РосСМИ.

"Ну, взрыв действительно был (возле Крымского моста - ред.), ничего не повреждено, мост работает", - заявил Песков.

Перед этим в СБУ заявили, что утром 3 июня провели уникальную спецоперацию и в третий раз нанесли удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.

По данным СБУ, в 4.44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

По теме
yellow-arrow
США пока не одобрили решения о новой военной помощи Украине, потому что Трамп "хочет завершить войну"
yellow-arrow
Зеленский рассказал, сколько самолетов РФ не подлежит восстановлению после операции Паутина
yellow-arrow
ГУР получила секретные данные о стратегической авиации РФ. Как это произошло?
дмитрий песков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости