В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что возле возведенного оккупантами Крымского моста произошел взрыв, но утверждает, что он не был поврежден.

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Об этом сообщают РосСМИ.

"Ну, взрыв действительно был (возле Крымского моста - ред.), ничего не повреждено, мост работает", - заявил Песков.

Перед этим в СБУ заявили, что утром 3 июня провели уникальную спецоперацию и в третий раз нанесли удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.

По данным СБУ, в 4.44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.