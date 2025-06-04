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"Кто вообще ведет переговоры с террористами?", - Путин отказался от переговоров с Зеленским

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Путин фактически отказался от переговоров с Зеленским

"Кто вообще ведет переговоры с террористами?", - Путин отказался от переговоров с Зеленским

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский президент Владимир Путин фактически отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне до установления прекращения огня.

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Его заявление цитируют российские СМИ.

Путин пожаловался, что Украина и ее союзники хотят "стратегического поражения РФ на поле боя".

"Но сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации терактов. И одновременно с тем просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на самом высоком уровне. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - сказал глава Кремля, комментируя аварии на железных дорогах в Курской и Брянской областях.

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"Опасения России, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами по гражданским. Украине мир не нужен, власть для "киевского режима" важнее людей", - говорит Путин, обвиняя Украину в "срыве мирных переговоров".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.

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