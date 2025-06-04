Поражен 41 самолет авиации РФ. СБУ показала уникальные кадры операции Паутина. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации РФ.

По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация РФ, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

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Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.