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Поражен 41 самолет авиации РФ. СБУ показала уникальные кадры операции Паутина. ВИДЕО

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Уникальная операция СБУ

Поражен 41 самолет авиации РФ. СБУ показала уникальные кадры операции Паутина. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации РФ.

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По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация РФ, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

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Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.

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