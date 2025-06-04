Путин заявил Трампу, что РФ "ответит" Украине за операцию Паутина

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским лидером Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал американский президент.

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Кроме того, во время разговора Трамп и Путин обсудили Иран и так называемую ядерную сделку, которую американский лидер предложил Тегерану.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и я считаю, что в этом вопросе мы пришли к согласию. Президент Путин предположил, что примет участие в обсуждениях с Ираном и, возможно, сможет быть полезным для быстрого завершения этих переговоров. По моему мнению, Иран не спешит с решением по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в кратчайшие сроки", - добавил Трамп.

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.