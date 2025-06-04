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Socca. Сборная Украины в стартовом матче Евро-2025 разгромила Италию. Видео голов и обзор матча

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Сокка – разновидность минифутбола, где команды играют составами 6х6

Socca. Сборная Украины в стартовом матче Евро-2025 разгромила Италию. Видео голов и обзор матча

soccafederation.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кишиневе стартовал чемпионат по Socca, в котором принимает участие и сборная Украины.

Наша команда удачно стартовала в турнире, разгромив в стартовом матче своей группы Италию 6:1.

Следующий поединок "сине-желтые" проведут в четверг, 5 июня против Сербии (начало встречи - в 12:00).

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Напомним, что сокка – разновидность мини-футбола, где команды играют составами 6х6 два тайма по 20 минут.

Чемпионат Европы 2025 по socca

1-й тур, 4 июня 2025. Кишинев (Молдова)

Украина – Италия 6:1

Голы (Украина): Росс, 1, Нечай, 23, Кузьмак, 24, Буханевич, 29, Здебеский, 33, Мельничук, 36

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