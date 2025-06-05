Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня

UA-Футбол составил для вас подборку ключевых новостей за среду, 4 июня.

Криштиану Роналду впервые в карьере обыграл немцев. Португальцы выдали эффектный камбек после перерыва, вдохновленный заменами Роберто Мартинеса. Конечно же, победный на счету вечного CR7.

Симоне Индзаги после второго фиаско в финалах ЛЧ уехал на заработки. Теперь уже экс-тренер "Интера" возглавил вице-чемпиона Саудовской Аравии. Предложение принял щедрое – зарплата не хуже трансферных бюджетов "Интера" в последние годы.

На этом беды "Интера" не заканчиваются. Миланский клуб подозревается в масштабных махинациях для обхода правил ФФП. Речь об отчетах за 2016-19 годы. И об космических суммах – якобы пририсовали в отчётах более 300 лишних миллионов.

Виталий Пономарёв покинул "Рух". Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. После 5 лет в клубе Пономарёв решил сменить обстановку, получив более заманчивое предложение от другого клуба УПЛ.

"Челси" традиционно активен на трансферном рынке, тем более с билетом в ЛЧ. Взяли у вылетевшего "Ипсвича" Лиама Делапа, автора 12+2 результативных действий в 40 матчах сезона. Вопрос лишь в том, последний ли это форвард в это окно для "синих".

Лука Модрич не спешит заканчивать. Легендарного хорватского хавбека на год готовы приютить на "Сан-Сиро". "Милан" предложил 3.5 за год, Модрич, похоже, согласился. Но пока речь только об устном согласии.

"Чернигов" повторно переиграл "Скалу 1911" в матче за бронзовую медаль Второй лиги. Снова минимально. Чем заслужили право сыграть матчи плей-офф с "Металлургом" за Первую лигу.