  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Я считаю, было ошибкой": Бойко – о тренерских перестановках в Полесье

В тренде

"Я считаю, было ошибкой": Бойко – о тренерских перестановках в Полесье

Общие новости
Обновлено

Стоило дать время Шищенко

"Я считаю, было ошибкой": Бойко – о тренерских перестановках в Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Экс-голкипер "Полесья" Денис Бойко высказался о назначении Имада Ашура на должность главного тренера в мае прошлого года.

"Для меня это было очень странно. Когда человек, имеющий опыт работы только в U-19, имея хорошие отзывы после учебы, но не имея на практике работы, получает должность главного тренера в такой команде… С таким бюджетом, с такими амбициями, команда, играющая в еврокубках".

Читайте такжеДело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье

"Тот же Шищенко, когда он пришел, у него не было много времени, но он по факту на каждой тренировке пытался донести нам свою философию игры. У него не было времени, но мы все равно вышли в Лигу конференций. Не оставить Шищенко, я считаю, было ошибкой. Надо было дать полгода, посмотреть", — сказал Бойко.

Напомним, что Ашур был уволен из житомирского клуба за два тура до конца чемпионата.

По теме
yellow-arrow
"Сейчас в Украине очень тяжело": Ротань – о задолженностях в Александрии
yellow-arrow
Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
yellow-arrow
Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов
Денис Бойко Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости