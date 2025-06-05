"Я считаю, было ошибкой": Бойко – о тренерских перестановках в Полесье

Экс-голкипер "Полесья" Денис Бойко высказался о назначении Имада Ашура на должность главного тренера в мае прошлого года.

"Для меня это было очень странно. Когда человек, имеющий опыт работы только в U-19, имея хорошие отзывы после учебы, но не имея на практике работы, получает должность главного тренера в такой команде… С таким бюджетом, с такими амбициями, команда, играющая в еврокубках".

"Тот же Шищенко, когда он пришел, у него не было много времени, но он по факту на каждой тренировке пытался донести нам свою философию игры. У него не было времени, но мы все равно вышли в Лигу конференций. Не оставить Шищенко, я считаю, было ошибкой. Надо было дать полгода, посмотреть", — сказал Бойко.

Напомним, что Ашур был уволен из житомирского клуба за два тура до конца чемпионата.