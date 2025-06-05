"Они постоянно спрашивали меня": Будковский – о периоде карьеры в Анжи

Форвард "Зари" Филипп Будковский вспомнил свои выступления за "Анжи" в сезоне 2016/17 и 2018 году.

"Это такой период... Пожалуй, это первое необдуманное решение, которое я принял в карьере. Финансовые условия были неплохие, честно сказать. Тогда уже сборы начались в команды. Я очень долго ждал, когда... "Трабзонспор" хотел купить. Сезон неплохой был, мы попали в еврокубки, я на втором месте закончил (14 голов, лидером стал Алекс Тейшейра – прим.). Я ждал-ждал, говорят: "Сейчас все решается". Команда уехала на сборы и уже вернулась, а я все сижу и жду. Звонок, говорят: "Все, "Трабзонспор" уже не хочет. Ты дал какое-то интервью, турки все перекрутили – уже не хотят".

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"Я говорю: "Варианты какие?" – “Нужно поговорить с Вернидубом, чтобы тебя взяли обратно. Или вот есть такой вариант, как "Анжи". В принципе я посмотрел… Я понимал, что началась война, а я такое решение принял. Наверное, тогда еще немного глупости в голове было, полностью не было понимания, что такое происходит. Находившиеся в оккупации люди рассказывали, что происходит, а я нахожусь здесь. Люди в Махачкале наоборот спрашивали: "Что у вас там происходит?"

"Они отстранены от того, что происходит внутри этого всего, они не понимали. У них свое есть – горы, барашки эти. Они постоянно спрашивали меня: "Что там у вас?" Я начал потом задумываться, что, по-видимому, я поступил неправильно. Это я понял, когда полгода там побыл, вернулся, потом я еще раз туда приходил на полгода – это последний раз, когда я туда приходил, я уже понимал, что очень неправильно делаю. За этот поступок хотелось бы принести извинения, я этого не должен был делать. Это такой период, который хочется забыть, просто вычеркнуть", – рассказал Будковский.

Нападающий сыграл в "Анжи" 40 матчей и забил 6 голов.