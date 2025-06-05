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Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов

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Серьезное наказание

Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов

фото - Олександр Приходько

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Бывший тренер киевлян Олег Блохин вспомнил, как в "Динамо" вводил штрафы.

"Помню, я ввел обязательное правило, чтобы футболисты выходили на поле в щитках. Хачериди щитки не одевал. Получил штраф, кажется, на сумму 12 тысяч долларов".

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"Говорю ему: "Женя, неужели трудно просто надеть щитки?" Молчит. Я ему: "Ты своей жене скажи, что именно из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов. Что она тебе скажет?”, – сказал Блохин в интервью “Украинскому футболу”.

В составе "Динамо" Хачереди провел 237 матчей.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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