"Сейчас в Украине очень тяжело": Ротань – о задолженностях в Александрии

Руслан Ротань рассказал, с какими проблемами столкнулся во время работы в "Александрии".

"Несмотря на финансовые проблемы, у нас была цель и мы говорили об этом с футболистами. Сейчас в Украине очень тяжело, я благодарен президенту команды за то, что он делал максимум в этой ситуации. У нас были задолженности – и зарплата, и премия. Я считаю, что мы себя вели профессионально по отношению к президенту, я ему благодарен за то, что он делал для нас".