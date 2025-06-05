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"Сейчас в Украине очень тяжело": Ротань – о задолженностях в Александрии

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Все равно смогли провести сезон на высоком уровне

"Сейчас в Украине очень тяжело": Ротань – о задолженностях в Александрии

Фото: ФК Олександрія

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Руслан Ротань рассказал, с какими проблемами столкнулся во время работы в "Александрии".

"Несмотря на финансовые проблемы, у нас была цель и мы говорили об этом с футболистами. Сейчас в Украине очень тяжело, я благодарен президенту команды за то, что он делал максимум в этой ситуации. У нас были задолженности – и зарплата, и премия. Я считаю, что мы себя вели профессионально по отношению к президенту, я ему благодарен за то, что он делал для нас".

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"Это второе место мы считаем своей победой, и я думаю, что мы принесли положительные эмоции и болельщикам, и президенту. У нас был баланс между легионерами и украинцами, никто никому не диктовал свои условия, все всё понимали, поэтому и имеем сегодня такой результат", – рассказал Ротань.

Кроме "Александрии", Руслан Петрович на клубном уровне также работал в тренерском штабе донецкого "Олимпика".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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