"Сейчас в Украине очень тяжело": Ротань – о задолженностях в Александрии
Все равно смогли провести сезон на высоком уровне
Фото: ФК Олександрія
Руслан Ротань рассказал, с какими проблемами столкнулся во время работы в "Александрии".
"Несмотря на финансовые проблемы, у нас была цель и мы говорили об этом с футболистами. Сейчас в Украине очень тяжело, я благодарен президенту команды за то, что он делал максимум в этой ситуации. У нас были задолженности – и зарплата, и премия. Я считаю, что мы себя вели профессионально по отношению к президенту, я ему благодарен за то, что он делал для нас".
"Это второе место мы считаем своей победой, и я думаю, что мы принесли положительные эмоции и болельщикам, и президенту. У нас был баланс между легионерами и украинцами, никто никому не диктовал свои условия, все всё понимали, поэтому и имеем сегодня такой результат", – рассказал Ротань.
Кроме "Александрии", Руслан Петрович на клубном уровне также работал в тренерском штабе донецкого "Олимпика".
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