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Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне с Украиной

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Всего их уже более 992 тысячи

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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Российская армия потеряла за сутки около 930 военных, 3 танка, 39 артсистем и средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 992 750 (+930) человек,
  • танков - 10887 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,
  • РСЗО - 1406 (+4) ед,
  • средства ПВО - 1177 (+1) ед,
  • самолетов - 413 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),
  • крылатые ракеты - 3271 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,
  • специальная техника - 3907 (+0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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