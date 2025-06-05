Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне с Украиной
Всего их уже более 992 тысячи
Генштаб ЗСУ
Российская армия потеряла за сутки около 930 военных, 3 танка, 39 артсистем и средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 992 750 (+930) человек,
- танков - 10887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,
- РСЗО - 1406 (+4) ед,
- средства ПВО - 1177 (+1) ед,
- самолетов - 413 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),
- крылатые ракеты - 3271 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,
- специальная техника - 3907 (+0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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