Помощь увеличится. Что пообещали Украине после Рамштайна?

В 2025 году помощь по безопасности Украине превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.

Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.

В пакет входит:

▪️ финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине

▪️ передача систем ПВО, оружия и боеприпасов

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро

▪️ В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны

Бельгия объявила долгосрочную инициативу:

▪️ ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,

▪️ передача противоминного корабля.

Норвегия выделяет:

▪️ 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,

▪️ 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.

Канада:

▪️ 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция:

▪️ 440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.