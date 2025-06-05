Помощь увеличится. Что пообещали Украине после Рамштайна?
Даже несмотря на потерю поддержки США
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В 2025 году помощь по безопасности Украине превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.
"По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.
Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.
Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.
В пакет входит:
▪️ финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине
▪️ передача систем ПВО, оружия и боеприпасов
Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро
▪️ В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны
Бельгия объявила долгосрочную инициативу:
▪️ ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,
▪️ передача противоминного корабля.
Норвегия выделяет:
▪️ 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,
▪️ 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.
Канада:
▪️ 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.
Швеция:
▪️ 440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.
Напомним, что министр обороны США впервые проигнорировал встречу в формате "Рамштайн".
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