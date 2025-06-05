Россия выпустила ночью по Украине более 100 БПЛА. Сколько сбило ПВО?
Пострадали три области
103 ОБР ТРО
В ночь на 5 июня противник атаковал 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина и Одесская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 74 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения РФ в 16 локациях.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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