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Россия выпустила ночью по Украине более 100 БПЛА. Сколько сбило ПВО?

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Пострадали три области

Россия выпустила ночью по Украине более 100 БПЛА. Сколько сбило ПВО?

103 ОБР ТРО

Новина українською

В ночь на 5 июня противник атаковал 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина и Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 74 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения РФ в 16 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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