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Зеленский - после обстрела Прилук: Это еще одна причина ввести максимальные санкции

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Зеленский - после обстрела Прилук: Это еще одна причина ввести максимальные санкции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку беспилотников на Прилуки и призвал партнеров к большему давлению на Россию.

"Сегодня ночью Россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области шестью ударными дронами. Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким. Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова.

Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию...", - говорится в сообщении главы государства в соцсетях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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