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Украина - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025 по socca

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Украина - Сербия: Онлайн трансляция матча ⋇ 05.06.2025 ⋇ Смотреть socca на UA-Футбол

Украина - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025 по socca

ISF

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

5 июня сборная Украины проведет матч второго тура чемпионата Европы-2025 против национальной команды Сербии.

В первом поединке на турнире "сине-желтые" разгромили Италию со счетом 6:1, а сербы крупно проиграли Польше (0:4).

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Матч начнется в 12:00 по киевскому времени в четверг, 5-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на Youtube-канале Football Hub.

Напомним, что сокка – разновидность мини-футбола, где команды играют составами 6х6 два тайма по 20 минут.

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