Украина - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025 по socca
Украина - Сербия: Онлайн трансляция матча ⋇ 05.06.2025 ⋇ Смотреть socca на UA-Футбол
ISF
5 июня сборная Украины проведет матч второго тура чемпионата Европы-2025 против национальной команды Сербии.
В первом поединке на турнире
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Матч начнется в 12:00 по киевскому времени в четверг, 5-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на Youtube-канале Football Hub.
Напомним, что сокка – разновидность мини-футбола, где команды играют составами 6х6 два тайма по 20 минут.
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