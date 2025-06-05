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Силы обороны поразили установки Искандер, из которых РФ могла атаковать Киев

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Планы противника разрушены

Силы обороны поразили установки Искандер, из которых РФ могла атаковать Киев

Генштаб ЗСУ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Силы обороны Украины сегодня нанесли ракетный удар по району сосредоточения российских войск вблизи города Клинцы в Брянской области.

"Поражены установки ОТРК "Искандер".

Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву.

Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью получили повреждения.

Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

4 июня посольство США предупредило о риске нового масштабного обстрела РФ Украины и призвало своих граждан в Киеве быть осторожными.

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