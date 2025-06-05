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Украина не оставила шансов Сербии и вышла в плей-офф ЧЕ-2025 по socca

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Еще один триумф с разницей в пять мячей

Украина не оставила шансов Сербии и вышла в плей-офф ЧЕ-2025 по socca

Суспільне.медіа

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины одержала вторую разгромную победу на чемпионате Европы-2025 по socca.

После триумфа над Италией в первом туре (6:1) "сине-желтые" с крупным счетом обыграли Сербию - 7:2.

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Набрав шесть очков в своей группе, Украина досрочно вышла в плей-офф турнира.

В третьем туре подопечные Виталия Сидоренко сыграет с Польшей. Поединок пройдет завтра, 6 июня, в 16:00.

Евро-2025. Socca.

2-й тур. Кишинев (Молдова)

Сербия – Украина 2:7 (1:3)

Голы Украины: Е. Мельничук, 1, Кузьмак, 4, Солонина, 15, Росс, 29, Буханевич, 33, Малик, 38, Д. Мельничук, 39

Украина: Александр Пославский, Евгений Мельничук, Максим Мельничук, Антонио Росс, Виталий Кузьмак, Максим Завгородний, Дмитрий Подколзин, Александр Здебский, Александр Морозюк, Вадим Бурляй, Максим Нечай, Тимофей Буханевич, Игорь Байдак, Евгений Малик, Денис Хруль, Святослав Марканыч, Денис Сандецкий, Максим Солонина.

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