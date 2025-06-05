Украина не оставила шансов Сербии и вышла в плей-офф ЧЕ-2025 по socca
Еще один триумф с разницей в пять мячей
Суспільне.медіа
Сборная Украины одержала вторую разгромную победу на чемпионате Европы-2025 по socca.
После триумфа над Италией в первом туре (6:1) "сине-желтые" с крупным счетом обыграли Сербию - 7:2.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Набрав шесть очков в своей группе, Украина досрочно вышла в плей-офф турнира.
В третьем туре подопечные Виталия Сидоренко сыграет с Польшей. Поединок пройдет завтра, 6 июня, в 16:00.
Евро-2025. Socca.
2-й тур. Кишинев (Молдова)
Сербия – Украина 2:7 (1:3)
Голы Украины: Е. Мельничук, 1, Кузьмак, 4, Солонина, 15, Росс, 29, Буханевич, 33, Малик, 38, Д. Мельничук, 39
Украина: Александр Пославский, Евгений Мельничук, Максим Мельничук, Антонио Росс, Виталий Кузьмак, Максим Завгородний, Дмитрий Подколзин, Александр Здебский, Александр Морозюк, Вадим Бурляй, Максим Нечай, Тимофей Буханевич, Игорь Байдак, Евгений Малик, Денис Хруль, Святослав Марканыч, Денис Сандецкий, Максим Солонина.
Популярное сейчас
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Переписали историю. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты