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На войне против России погиб преданный ультрас Шахтера

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Светлая память Герою!

На войне против России погиб преданный ультрас Шахтера

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

На войне против России погиб преданный ультрас "Шахтера".

Донецкий клуб сообщил, что 3 июня 2024 года погиб Артем Антоненко (позывной Пиротехник) - преданный ультрас "Шахтера" и настоящий Герой.

"Защищая Украину и выполняя боевую задачу в Донецкой области, погиб Артем Антоненко (позывной Пиротехник) - старший лейтенант, заместитель командира роты 54-й ОМБр, преданный ультрас „Шахтера“ и настоящий Герой", - сообщил клуб.

"Горняки" заявили, что Артем Антоненко поддерживал команду в каждом туре, во время каждого выезда. Затем вступил в бой за свободу Украины.

"Артем был настоящим фанатом. Настоящим лидером. Настоящим Героем", - написал клуб.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко

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