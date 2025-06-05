На войне против России погиб преданный ультрас "Шахтера".

Донецкий клуб сообщил, что 3 июня 2024 года погиб Артем Антоненко (позывной Пиротехник) - преданный ультрас "Шахтера" и настоящий Герой.

"Защищая Украину и выполняя боевую задачу в Донецкой области, погиб Артем Антоненко (позывной Пиротехник) - старший лейтенант, заместитель командира роты 54-й ОМБр, преданный ультрас „Шахтера“ и настоящий Герой", - сообщил клуб.

"Горняки" заявили, что Артем Антоненко поддерживал команду в каждом туре, во время каждого выезда. Затем вступил в бой за свободу Украины.