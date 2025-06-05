На войне против России погиб преданный ультрас Шахтера
Светлая память Герою!
Фото - ФК Шахтар
На войне против России погиб преданный ультрас "Шахтера".
Донецкий клуб сообщил, что 3 июня 2024 года погиб Артем Антоненко (позывной Пиротехник) - преданный ультрас "Шахтера" и настоящий Герой.
"Защищая Украину и выполняя боевую задачу в Донецкой области, погиб Артем Антоненко (позывной Пиротехник) - старший лейтенант, заместитель командира роты 54-й ОМБр, преданный ультрас „Шахтера“ и настоящий Герой", - сообщил клуб.
"Горняки" заявили, что Артем Антоненко поддерживал команду в каждом туре, во время каждого выезда. Затем вступил в бой за свободу Украины.
"Артем был настоящим фанатом. Настоящим лидером. Настоящим Героем", - написал клуб.
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